«La reine Nafi», «hors catégorie»: la performance de Nafi Thiam saluée par toute la presse belge

Moins d’un mois après son second titre mondial décroché à Eugene, Nafissatou Thiam a remis le couvert pour cette fois-ci devenir championne d’Europe ! Une performance incroyable que la Namuroise n’est certainement pas prête d’oublier. Et la presse belge non plus !

Dans nos colonnes ce matin, nous titrons : « La reine Nafi ». « Elle est imbattable », indique même notre Une avant de voir notre spécialiste, Philippe Vande Weyer faire un édito dans les pages sportives : « Nafi est un monument national ».