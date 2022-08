Un nouveau gros coup du Club de Bruges dans ce mercato? Le champion de Belgique suivrait Jan Vertonghen de très près

Complètement barré à Benfica cette saison, Jan Vertonghen pourrait donc avoir des envies d’ailleurs dans les prochains jours si sa situation se confirme. Dans la presse flamande, des rumeurs circulent et l’envoient vers la Premier League, championnat où il a passé le plus gros de son temps et la majorité de sa carrière.

Mais il n’y a pas qu’en Angleterre que le Diable rouge pourrait rebondir. En effet, un club belge serait intéressé par les services du défenseur anversois. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le Club de Bruges suivrait d’assez près la situation de Vertonghen.