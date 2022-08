Vuelta 2022: Tim Merlier veut décrocher une victoire d’étape le plus vite possible, «c’est clairement l’objectif»

Après ces succès sur le Giro et le Tour, le champion de Belgique peut rejoindre la liste des coureurs qui ont remporté une étape dans les trois grands tours. « Je pense que chaque coureur en rêve et c’est aussi mon cas. Ce serait beau d’y parvenir. »

Avec un parcours très montagneux sur cette Vuelta, peu de grands noms du sprint sont de la partie en Espagne. Mads Pedersen, Pascal Ackermann, Gerben Thijssen, Kaden Groves, Ethan Hayter et Sam Bennett pointent parmi les plus gros concurrents de Merlier. « Cela peut être un désavantage car la course sera moins contrôlée et mon équipe devra travailler dur pour arriver au sprint. Cependant, nous sommes motivés à gagner le plus vite possible », a conclu Merlier.