Tendance: le lipofilling se fait une place parmi les pratiques esthétiques

Le lipofilling n’a cessé ces dernières années de gagner des adeptes. Etrange ? Pas vraiment, car ce geste chirurgical vit sur une promesse extrêmement forte : remodeler certaines parties du corps grâce à la graisse extraite dans des zones de celui-ci où elle est présente à l’excès. Résumée de la sorte, l’intervention paraît presque tomber du ciel. C’est sans doute ce qui explique que ses implications, médicales notamment, soient parfois quelque peu banalisées. En particulier par celles et ceux qui la vantent sur les réseaux sociaux.

Apparu il y a une trentaine d’années, le lipofilling a d’abord été utilisé essentiellement pour des reconstructions mammaires. Progressivement, d’autres applications plus franchement esthétiques lui ont été associées. Aujourd’hui, la technique est ainsi employée pour modeler diverses parties du corps : le visage, les seins et les fesses, entre autres, chez les femmes ; le torse, les fesses et les mollets, notamment, chez les hommes.