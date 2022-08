Bruxelles : un numéro de téléphone pour toute question sur la variole du singe

La Région bruxelloise ouvrira ce lundi 22 août une ligne téléphonique (02/214.19.29) pour répondre aux questions soulevées par la variole du singe et centraliser les demandes, a annoncé vendredi le collège de la Commission communautaire commune (Cocom).

Ce service pourra fournir des informations sur l’épidémie, les symptômes, les mesures de prévention et de protection, les tests et vaccins existants, les critères d’accès à la vaccination ou encore sur les procédures et lieux de dépistage et de vaccination. Il ne sera par contre pas possible de prendre un rendez-vous pour un test ou une vaccination via ce canal.