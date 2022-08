Hausse du coût de la vie: risque d’une «crise humanitaire» au Royaume-Uni

Beaucoup de gens pourraient être contraints de choisir entre sauter des repas pour chauffer leur logement, ou vivre dans le froid et l’humidité», a prévenu la NHS Confederation, regroupant de nombreuses organisations de santé publique ce vendredi. Celles-ci craignent de voir augmenter le nombre de malades mais aussi de décès résultant de logements trop froids, déjà estimés à 10.000 par an et tirent la sonnette d’alarme auprès du gouvernement britannique.

En plein choc pétrolier, des augmentations drastiques des prix de l’énergie sont prévues dans les prochaines semaines: les tarifs de l’électricité pour les particuliers devraient avoir plus que triplé sur un an en janvier prochain.