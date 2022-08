Mercato: le Borussia Dortmund dément la rumeur Cristiano Ronaldo, «aucun contact entre les parties concernées»

Saga Cristiano Ronaldo à Dortmund, suite et fin ! Annoncé depuis plusieurs jours dans le club de Thomas Meunier et Thorgan Hazard, le Portugais n’ira visiblement pas continuer sa carrière en Allemagne. En effet, le club a formellement démenti les informations sorties dans la presse cette semaine via son directeur général, Hans-Joachim Watzke : « J’aime ce joueur, c’est certainement une idée plaisante que celle de voir Cristiano jouer au Signal Iduna Park. Mais il n’y a aucun contact entre les parties concernées. De ce point de vue, nous devrions arrêter d’en parler. »

Les choses sont claires !