Podcast – Remco Evenepoel, parcours et favoris: tout savoir sur le Tour d’Espagne

Par Pierre Fagnart Publié le 19/08/2022 à 13:29 Temps de lecture: 1 min

Le 77e Tour d’Espagne cycliste, le dernier des trois grands tours de la saison, démarre ce vendredi 19 août. Trois semaines de courses pour rallier Madrid avec de nombreuses étapes de montagne. Dans la peau du favori : le Slovène Primoz Roglic, triple vainqueur sortant. Côté belge, on espère beaucoup des performances de Remco Evenepoel. Alors à quelle Vuelta faut-il s’attendre ? Quelles sont les vraies chances d’Evenepoel ? On avait toute une série de questions, on les a posées à notre spécialiste cyclisme Stéphane Thirion. Il nous répond depuis Utrecht, aux Pays-Bas, ville départ.

