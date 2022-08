Dans les Alpes, les glaciers connaissent leur premier été sans ski

Ils étaient immenses, blancs, avec des reflets bleu ciel comme du cristal. Aujourd’hui, autour de l’Ortles, les glaciers sont rabougris et grisâtres, presque noirs comme le goudron. Là où le froid vous glaçait les doigts même en août, vous transpirez aujourd’hui dès le mois de mai, frappés par la vapeur d’eau qui remonte comme d’une plaque chauffante. Au printemps, la neige s’accumulait souvent au-delà de huit mètres. L’hiver dernier, elle n’a pas dépassé les 90 centimètres. L’année la plus impitoyable, pour cette catastrophe climatique qui ébranle la nature en haute altitude, enregistre dans les Alpes un record qui menace également les populations et l’économie : pour la première fois, tous les glaciers et les localités touristiques qui proposaient du ski d’été ont dû fermer leurs pistes.