L’impressionnante sortie de route du leader du championnat du monde au Rallye d’Ypres (vidéo)

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) est sorti de la route dans la deuxième spéciale du Rallye d’Ypres, 9e des 13 manches du championnat du monde WRC vendredi.

Le leader au classement des pilotes, 21 ans, a effectué des tonneaux avec sa Yaris après 9,2 km. Lui et son co-pilote, Jonne Halttunen, sortis du véhicule par le pare-brise, vont bien, mais sa Toyota est endommagée et il ne peut poursuivre l’épreuve dans l’immédiat. Le départ de cette SS2 entre Westouter et Boeschepe (19,6 km) avait été retardé de quatre minutes.

Contraint à l’abandon, le Finlandais n’a pas encore indiqué s’il repartirait en rallye 2 en vue de marquer quelques points lors de la Power Stage dimanche.

Kalle Rovanperä pouvait mathématiquement devenir champion du monde à l’issue du rendez-vous flandrien dimanche. Il devra patienter encore pour devenir le plus jeune champion du monde des rallyes.