Edward Still avant le déplacement du SC Charleroi à Zulte Waregem: «La confiance et le beau jeu reviendront avec les succès»

Le Sporting de Charleroi a pu respirer un peu cette semaine après le succès acquis en fin de partie à Seraing la semaine dernière. « C’était évidemment très bien pour la confiance. Le plus important actuellement, c’est de continuer à gagner. En enchaînant les victoires, la confiance et le beau jeu reviendront », expliquait Edward Still, conscient que tout n’avait pas été parfait au Pairay, mais plus conscient encore que l’important était dans les toris points obtenus.

Et au moment de se rendre à Zulte Waregem, il sera une nouvelle fois primordial de l’emporter face à une « équipe difficile à juger après avoir affronté les trois équipes les plus puissantes du championnat, dont Genk qui marche sur ce début de saison et qui a probablement fait son meilleur match le week-end passé ». S’il a du mal à juger parfaitement le niveau réel de son futur opposant, Edward Still s’attend à un match engagé. « Zulte a été agressif et courageux contre les gros adversaires rencontrés. Ce sera compliqué d’avoir la possession parce qu’il y aura du pressing et de l’impact assez tôt une fois qu’on aura le ballon. Il n’y aura pas de longues phases de possession car il y aura vite un duel. C’est intéressant et différent de préparer ce genre de match. Et ce qui est important aussi, c’est que les conditions climatiques seront plus normales qu’à Seraing où la chaleur a eu un rôle sur le jeu. »