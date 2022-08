France: la circulation sera chargée ce week-end, voici les prévisions

Samedi sera également une grosse journée dans le sens des départs, classée rouge dans l’est du pays en Auvergne-Rhône-Alpes et orange sur l’ensemble du territoire français. La journée sera la plus chargée du week-end, avec des heures de pointe prévues entre 11 et 14 heures. Soyez vigilants sur les autoroutes A13, A11, A10, A6, A7, A8, A9, A20, A71, A62, A61 et A75, ainsi que dans le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France.

Enfin, en cette fin de congés scolaires, la journée de dimanche sera classée verte dans le sens des départs bien qu’orange en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. Attention, car dans le sens des retours, la journée est rouge sur l’ensemble de l’Hexagone.