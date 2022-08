Un site protégé par l’Unesco et devenu une vraie destination touristique

Loin des parcours habituels, la nature de l’Altaï offre une grande diversité de paysages, notamment le long de la route de la Tchouïa. Jusqu’à… Mars et la Lune !

Classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la réserve naturelle d’Altaï propose sans aucun doute parmi les plus beaux paysages naturels de Russie. Avec certes des attractions déjà surexploitées par l’industrie du tourisme, par exemple Tchemal et son église de vieux croyants orthodoxes. C’est un intéressant héritage de l’appropriation de ces contrées asiatiques par l’empire russe dès le XVIIIe siècle. Aujourd’hui, un pont suspendu mène à l’église, chemin entouré de marchands en tout genre… L’une des traditions du coin, attacher des rubans aux arbres pour porter chance, est pareillement devenue un attrape-touristes. Mais c’est la réalité : le peuple autochtone de l’Altaï, groupe ethnique turc, forme 35 % de la population de la république, qui continue de vivre au rythme de ses traditions. Plus moderne, il y a aussi Askat, avec sa célèbre commune d’artistes, îlot artificiel de tranquillité avec toutefois bien des charmes au bord de l’eau.