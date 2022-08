Des ONG palestiniennes perquisitionnées: «Le but est de nous briser»

Jeudi matin, l’armée israélienne a perquisitionné et fermé les bureaux de sept organisations palestiniennes de défense des droits humains. Désignée comme « terroriste » par Israël, Al-Haq a notamment été visée.

Al-Haq est l’une des plus importantes organisations de droits humains au Moyen-Orient et son directeur, Shawan Jabarin, un défenseur connu dans le monde entier. Son groupe a été perquisitionné par l’armée israélienne hier, avec six autres ONG palestiniennes.

Considérez-vous l’opération d’hier comme une escalade significative de la part des autorités israéliennes ?