Dans l’Altaï, en Sibérie, les touristes viennent mais les hommes partent pour l’Ukraine

Sur les sommets de la Sibérie, près du Kazakhstan et de la Mongolie, la république est l’une des régions les plus belles de Russie. Mais aussi l’une des plus pauvres…

Retour à la nature et à la vraie vie ! Loin de tout. Mais pas tout à fait… » Sur les hauteurs de l’Altaï, magnifique et spectaculaire région montagneuse perchée sur les sommets sibériens de Russie, Altinai parle de sa voix douce mais résolue. Dans cette république grande comme le Portugal, l’une des entités les plus reculées au sein du plus grand pays au monde, cette jeune femme est heureuse de voir les touristes affluer de toutes parts. Des familles entières venues des régions voisines en voiture pour du camping et du trekking sur les bords champêtres d’un des 20.000 ruisseaux. Mais aussi de riches Moscovites profitant, après plus de quatre heures de vol, des hôtels cinq étoiles avec vues imprenables sur ces montagnes se prolongeant entre Kazakhstan, Mongolie et Chine.