Cyclisme: Dan Bigham dépossède Victor Campenaerts de son record de l’heure

Dan Bigham, ingénieur de la performance au sein de l’équipe INEOS Grenadiers après trois saisons passées dans le peloton, détenait le record de l’heure britannique (54,723 kilomètres), établi le 1er octobre 2021, déjà à Granges.

Deuxième du dernier championnat de Grande-Bretagne du contre-la-montre derrière Ethan Hayter, Bigham a remporté l’argent lors de la poursuite par équipes aux derniers Jeux du Commonwealth.

Victor Campenaerts s’était emparé du record de l’heure il y a déjà plus de trois ans en battant la performance de 54,526 km établie le 7 juin 2015 à Londres par Bradley Wiggins. Il était alors le quatrième Belge à établir le record de l’heure après Oscar Van den Eynde en 1897, Ferdinand Bracke en 1967 et Eddy Merckx en 1972. Le ’Cannibale’ avait aussi choisi le Mexique, la capitale Mexico plus précisément, pour son record.