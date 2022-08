Plan de circulation bruxellois: le collège de la Ville «tue la capitale», selon Georges-Louis Bouchez

Le MR et les Engagés, tous deux dans l’opposition tant à la Ville de Bruxelles qu’à la Région, ont réagi différemment au nouveau plan de circulation du pentagone bruxellois, « Good Move ».

Très critique, le MR réclame un changement immédiat du plan de mobilité entré en vigueur à Bruxelles, mardi 16 août. Son président, Georges-Louis Bouchez, accuse le collège de la Ville de Bruxelles de « tuer la capitale chaque jour un peu plus », car le nouveau plan augmenterait la durée et la longueur des trajets, ce qui « accroît la pollution, tue l’économie et détruit le bien-être ».

Des élus MR relaient aussi les voix critiques, comme celle du SLFP Pompiers. « Je suis choqué et particulièrement inquiet de lire que les recommandations des pompiers n’ont pas été suivies. Comment accepter que des citoyens puissent être mis en danger à cause de délais d’intervention dépassés », a demandé Vincent De Wolf, député bruxellois et bourgmestre d’Etterbeek. Il réclame des mesures correctrices avant la rentrée.