«Des chiffres et des lettres»: le chamboulement d’une émission historique

Deux figures historiques de l’émission « Des chiffres et des lettres », Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, vont quitter ce jeu à la longévité exceptionnelle qui ne sera désormais plus diffusé que le week-end.

Le fautif, c’est lui : Cyril Féraud, qu’on ne peut même plus présenter comme une figure montante de la télévision française, où il officie depuis 14 ans, en tout premier lieu, dans le costume du présentateur du Loto sur France 2. Lui, ou plutôt la nouvelle émission qu’il animera dès le 29 août sur France 3, Duels en familles, un nouveau jeu où des familles issues de régions différentes de la France s’affronteront dans des duels, du lundi au vendredi, à 16h10.

On fait quoi à 16h10 ? Rien, parce qu’on regarde Des chiffres et des lettres. Pas tout-à-fait depuis la nuit des temps, mais pas loin. Cyril Féraud, encore lui, n’était pas encore né que l’émission existait déjà, à l’antenne depuis 1972. Et même davantage, puisque c’est en 1965 qu’Armand Jammot mit sur pied le jeu Le Mot le plus long, esquisse de ce qui allait devenir Des chiffres et des lettres. Avec, à sa barre, un certain Patrice Laffont.