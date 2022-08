Ingrid Betancourt: «On fait semblant de ne pas voir la gravité de l’attaque contre Salman Rushdie»

Ingrid Betancourt a pris fait et cause contre le régime iranien. La politicienne franco-colombienne, connue pour son engagement contre la corruption, a été, pendant six ans et demi, otage de la guérilla des Farc (les Forces armées révolutionnaires de Colombie) en Amazonie, au détour des années 2000.

Aujourd’hui, elle se bat pour les droits des femmes. C’est notamment à ce titre qu’elle était présente lors d’une réunion de l’opposition iranienne en juin 2018 à Villepinte, en région parisienne. C’est cette conférence que visait un attentat organisé par les hautes sphères de la théocratie. Il a été déjoué à la dernière minute. Ingrid Betancourt a donc été partie civile dans le procès de cet attentat avorté. A la sortie du tribunal d’Anvers, le diplomate iranien Assadollah Assadi était reconnu coupable. Aujourd’hui, Ingrid Betancourt a déposé un recours contre le transfert du terroriste, emprisonné en Belgique, vers son pays d’origine, où il serait sans nul doute libéré.