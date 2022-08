Podcast – Homme des années 2020, partie 1: «Garçon, tu seras un homme»

Le Soir a réalisé une série d’été sur le sujet. Pour synthétiser, nous avons rencontré l’historien Yvan Jablonka. Il a écrit le livre « Des hommes justes » et a beaucoup réfléchi à ce que veut dire être un homme des années 2020.

Les hommes sont plus nombreux à se poser des questions. Peut-on encore draguer après #MeToo ? Comment se comporter en bon conjoint, père, chef de famille ? Comment exprimer ses émotions ? Comment être solidaires entre hommes, solidaire avec les femmes ?

Pour la première partie de ce podcast, nous avons parlé avec lui de comment les masculinités se construisent, des différentes formes de masculinités et de leur hiérarchie. On a parlé des doutes au sein du masculin et de l’après #MeToo.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict).