Rentrée scolaire: que dit la circulaire sur les règles sanitaires

Si la situation sanitaire actuelle permet d’alléger les restrictions en milieu scolaire, un certain nombre de mesures sont encore à observer. Et pour cause, selon la ministre de l’Education Caroline Désir, des craintes subsistent quant à « un rebond épidémique qui pourrait se produire à l’automne », ainsi que le soulignent nos collègues de Sud info.

Voici les recommandations annoncées dans la circulaire.