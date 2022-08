Variole du singe: feu vert pour la nouvelle technique vaccinale intradermique

L’Agence européenne des médicaments a autorisé ce vendredi le recours à une nouvelle technique d’injection du vaccin contre la variole du singe. Le procédé, administré juste sous la couche supérieure de la peau et non plus en profondeur, permet d’économiser du produit.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé vendredi une nouvelle technique d’injection du vaccin contre la variole du singe, qui permettra d’immuniser davantage de personnes et prévenir ainsi une éventuelle pénurie.

Les pays européens peuvent désormais administrer le vaccin Imvanex juste sous la couche supérieure de la peau (en intradermique) et non plus en profondeur (en sous-cutané) comme c’est le cas actuellement, et utiliser ainsi seulement un cinquième de la dose, a indiqué l’EMA dans un communiqué.