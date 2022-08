Nos quinze coups de cœur de la rentrée littéraire

Bien sûr, nous n’avons pas lu l’ensemble de la rentrée littéraire : 490 romans à paraître jusqu’à la mi-octobre, c’est beaucoup, même pour l’équipe des Livres du Soir. Voici, de manière totalement subjective, les quinze romans qui, jusqu’ici, nous ont séduits, emballés, passionnés. Sans hiérarchie. Par ordre alphabétique d’auteur et d’autrice. Bonnes découvertes.

Lucas Belvaux, « Les Tourmentés »

Alma, 20 €, ebook 12,99 €

La première incursion du cinéaste belge dans le roman est une belle réussite. Il s’agit d’une chasse à l’homme acceptée par le gibier. Contre forte rémunération évidemment. Il s’agit surtout d’une sorte de rédemption pour les trois protagonistes de cette histoire forte : le gibier, la chasseresse et l’intermédiaire. Et c’est écrit avec style et efficacité. (J.-C.V.)

Franck Bouysse, « L’homme peuplé »

Albin Michel, 320 p., 21,90 €, ebook 14,99 €