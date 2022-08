Poutine est d’accord pour une inspection de l’AIEA à Zaporijia

Lors d’une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine vendredi, le président français Emmanuel Macron a souligné une nouvelle fois sa préoccupation face aux risques que fait peser la situation à la centrale de Zaporijjia (sous contrôle russe) pour la sûreté et la sécurité nucléaire en Europe. Il a soutenu l’envoi sur place dans les meilleurs délais d’une mission d’experts de l’AIEA à des conditions agréées par l’Ukraine et les Nations unies. D’après un communiqué de l’Elysée, le président russe a « marqué son accord pour le déploiement de cette mission » dans les plus brefs délais. Les deux présidents « se reparleront dans les prochains jours » après échanges des équipes techniques et avant le déploiement de la mission.