Zelenksy critiqué en Ukraine après ses déclarations au sujet de l’invasion russe Dans une interview pour le Washington Post, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait ne pas avoir divulgué les informations reçues sur le projet d’invasion russe. Ces déclarations choquent une partie de la population ukrainienne, qui n’hésite pas à critiquer le président.

Le président ukrainien essuie des critiques au sein de sa population. - Belga Images

Par la rédaction Publié le 19/08/2022 à 17:29 Temps de lecture: 2 min

Selon RFI, le président ukrainien Volodymyr Zelensky essuierait pour le moment des critiques au sein de sa population, après ses déclarations dans les colonnes du Washington Post au sujet de l’invasion russe. Il a déclaré en début de semaine avoir décidé de ne pas avertir sa population de l’invasion à venir, afin de garantir la stabilité économique du pays et d’éviter une fuite massive de son peuple. Le chef d’état a également indiqué si les Ukrainiens avaient été au courant des projets russes, ils auraient évidemment fui et l’Ukraine aurait perdu la guerre en moins d’une semaine. Ce sont ces déclarations qui enflamment l’opinion publique : après six mois de guerre violente où se déroulent exactions, viols, attaques sur des civiles et dégâts matériels immenses, ceux qui se demandent si tout cela n’aurait pas pu être évité sont nombreux en Ukraine.

Face à Zelensky, jusqu’ici incontesté, des voix s’élèvent venant des universitaires, des journalistes et de certains experts, condamnant la stratégie du leader et la dissimilation de certaines informations politiques et militaires.