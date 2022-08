Accueil des migrants: Schaerbeek panique à l’idée de devenir le nouveau Petit-Château

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a confirmé l’intention des autorités de transférer l’accueil des migrants de Bruxelles vers Schaerbeek. Une piste qui hérisse les poils de la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi) et qui n’empêchera pas que des dizaines de demandeurs d’asile continuent de dormir le long du canal.

C’est une petite phrase dans un article publié vendredi par le Standaard qui a mis le feu à une poudrière de la migration déjà surchauffée en Belgique. Interrogée sur l’incapacité de l’Etat fédéral à accueillir dignement les demandeurs d’asile qui tentent (sans succès) de s’enregistrer au Petit-Château à Bruxelles, Nicole de Moor (CD&V) a avancé la piste d’un déménagement des services de Fedasil vers Schaerbeek. « On sait depuis un certain temps que le Petit-Château ne convient pas comme emplacement », précise le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. « Il n’y a pas d’espace dans la cour pour y rassembler les gens et il y a une zone densément peuplée autour du château où les migrants continuent de camper. Ce n’est pas souhaitable pour le quartier. De plus, il est indiqué dans l’accord de gouvernement que d’autres lieux doivent être examinés. Cela avait d’ailleurs déjà été validé par le Conseil des ministres en 2017, sans jamais qu’aucune mesure ne soit prise pour y parvenir. »