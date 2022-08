Pourquoi il est si difficile de prévoir les pires scénarios météo

Ce jeudi, la violence des rafales de vent et des orages a pris la Corse de court. Comme les habitants et les touristes, les autorités et les secours n’ont pas été à même de réagir efficacement. Le bilan humain et matériel est donc lourd. Il n’en fallait pas plus pour pointer du doigt Météo-France et ses prévisions, pas suffisamment alarmistes, selon certains.

L’institution s’est expliquée et a présenté des excuses. Le changement climatique ne rend-il tout simplement pas le métier presque impossible ? Météorologue et chef de travaux à l’IRM, David Dehenauw ne le pense pas.

Avec la multiplication des dysfonctionnements météo majeurs est-il encore possible d’effectuer des prévisions efficaces ?