Standard: Noë Dussenne, un capitaine qui doit convaincre

En arrivant en bord de Meuse, Ronny Deila a dû opérer quelques choix. Il a posé un geste fort en excluant de son groupe Moussa Sissako et Mathieu Cafaro au début du stage estival aux Pays-Bas. Il a aussi opté pour l’expérience en nommant Noë Dussenne (30 ans) comme capitaine devant Kostas Laifis et Nicolas Raskin. Une décision qui, en interne, n’a pas manqué de surprendre même s’ils n’étaient pas nombreux à se bousculer au portillon pour s’emparer du brassard. Alors, au lieu d’un Raskin qui n’aurait pas résisté à la tentation mais dont l’avenir en bord de Meuse était toujours incertain, le coach norvégien a fait le choix d’un élément dont le parcours est plus celui d’un joueur habitué à monter sur la pelouse pour ne pas perdre plutôt que pour gagner.