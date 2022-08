Rencontres de Huy: Chez Racagnac, Mamy fait de la résistance

Marionnettes et théâtre d’ombres font les beaux jours des Rencontres de Théâtre Jeune Public. A noter dans vos agendas dès que ces spectacles passent près de chez vous : « Ma grand-mère est une aventurière » (Racagnac Productions) et « Gilgamesh » (Théâtre des Chardons).

Il est des signes qui ne trompent pas. Quand un spectacle laisse en vous un sentiment de trop peu, vous savez que vous tenez là une perle rare. Quand le noir se fait, synonyme de The End, et que vous aimeriez rester là pour qu’on remette ça, directement, avec d’autres histoires, un peu comme vous sautiez de tome en tome, enfant, pour dévorer votre BD fétiche, c’est généralement un gage de réussite. C’est exactement ce sentiment, à la fois délicieux et frustrant, que nous a procuré Ma grand-mère est une aventurière (dès 6 ans) de Racagnac Productions.