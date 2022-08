Paiement «en trois fois» ou différé: pourquoi il faut être très prudent

Les paiements « fractionnés » ou « différés » sans frais, à régler rapidement, sont de plus en plus souvent proposés par les enseignes, notamment pour les achats en ligne. Une pratique qui échappe à la loi sur les crédits à la consommation. Gare donc aux dérives.

L’offre est alléchante. Un vélo à 600 euros, avec la possibilité de payer en trois fois. Le tout sans intérêt et… sans frais ! Voilà ce que l’on appelle un crédit « fractionné », que l’on règle en plusieurs fois. Dans le même esprit, d’autres sites (ou applications) proposent de payer de façon « différée » (souvent une vingtaine de jours après l’achat). Ces facilités de paiements se retrouvent sous l’expression anglaise « Buy Now, Pay Later » (BNPL). H&M, Walibi, Decathlon, Le Roi du Matelas… depuis la crise et le développement en flèche du e-commerce, de plus en plus d’enseignes les proposent, souvent pour des sommes réduites, de quelques centaines d’euros maximum. Comment ça marche ? Au moment de vous acquitter de votre panier, un onglet vous propose un paiement « trois fois par carte » ou « plus tard », le tout sans frais donc (ou très peu), puis les modalités de prélèvements sont définies, avec un remboursement à effectuer dans les 60 jours maximum.