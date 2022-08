Avec les relais, l’athlétisme belge avance quatre à quatre

Ce week-end, à Munich, la Belgique sera, avec les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, l’un des quatre pays à avoir une équipe dans chacun des quatre relais. Un exploit improbable et prometteur.

On connaissait déjà les Tornados et les Cheetahs. Il faudra peut-être bientôt s’habituer à s’enthousiasmer également pour les Falcons et les Rockets. Ce vendredi, à Munich, ces deux équipes belges de 4 x 100 m ont, en effet, pour leur première sortie internationale, réussi à se qualifier pour leur finale respective à l’instar de leurs homologues du 4 x 400 m. Un « grand chelem » que seuls les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, avec un tout autre réservoir, ont réussi avec eux.