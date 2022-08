La piste d’athlétisme du Stade Roi Baudouin abîmée par les concerts, à deux semaines du Mémorial Van Damme (photo)

Les Rolling Stones, Ed Sheeran (deux fois) et Coldplay (quatre fois): avec les nombreux concerts qui ont eu lieu récemment au Stade Roi Baudouin, la piste d'athlétisme, déjà vétuste, a souffert. Or, elle doit être nickel pour le Mémorial Van Damme. Dans deux semaines...

Le stade Roi Baudouin accueille bientôt le Mémorial Van Damme. La 46e édition de ce rendez-vous international d’athlétisme se tiendra le vendredi 2 septembre. Propriétaire des lieux, la Ville de Bruxelles dispose donc d’une dizaine de jours pour remettre la piste dans le meilleur état possible. C’est nécessaire. Celle-ci se trouve en très mauvais état, ressort-il d’images obtenues par Le Soir. Les récents concerts estivaux constituent l’explication. L’enceinte sportive vient d’accueillir les Rolling Stones, Ed Sheeran (deux fois) et Coldplay (quatre fois). Wilfried Meert préside le conseil d’administration du Mémorial Van Damme. Comme chaque année, il s’attendait à des dégâts occasionnés par les concerts. « On savait qu’il y en aurait. La Ville s’en occupe chaque année et elle sera plus que jamais obligée de faire des réparations après les Stones, Ed Sheeran Coldplay, vu le matériel avec lequel ils sont venus. Ils avaient dit qu’ils se mettraient au boulot et, bien oui, il y a du boulot ».