Rallye d’Ypres: Thierry Neuville prend la tête après la première journée

Le pilote belge, vainqueur du Rallye d’Ypres l’an dernier, était en manque de confiance dans la première boucle où il a tout de même signé le meilleur chrono dans l’ES2 après être parti à la faute dans le premier tronçon de la journée, effectuant un tout-droit et perdant dix secondes.

Au classement général, après la première des trois journées, Thierry Neuville devance son équipier chez Hyundai, l’Estonien Ott Tanak de 2.5 secondes et le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris), de 13.7 secondes.

Dans la deuxième spéciale de la journée, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) était sorti de la route effectuant plusieurs tonneaux avec son véhicule. Le jeune Finlandais, 21 ans, confortable leader au championnat du monde, espère toujours repartir pour tenter d’aller chercher quelques points dans la Power Stage, mais tout dépendra de l’état de sa voiture.

Samedi sera encore plus compact avec huit secteurs chronométrés totalisant 135,83 km sur un parcours de 269,05 km avec Reninge (15,00 km), Dikkebus (14,29 km) et Wijtschate (15,00 km). La plus longue spéciale du rallye, Hollebeke (22,32 km), suivra avant un retour à l’assistance et une deuxième boucle identique dans l’après-midi.

Dimanche sont prévus deux passages dans Watou (12,36 km) et Kemmelburg (13,31 km). La répétition de Kemmelberg sera le théâtre de la Power Stage.