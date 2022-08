Mehdi Bayat lance un appel au public du SC Charleroi: «J’aimerais voir les joueurs célébrer nos buts sur les grillages»

Dans sa quête de continuité et de progression, Mehdi Bayat a donné à Edward Still quasiment le même effectif que celui qui a terminé septième la saison passée. Après un mois de compétition et alors que Vakoun Bayo n’a pas encore été oublié, les Zèbres sont déjà passés par des turbulences, que le succès à Seraing a permis d’éloigner. Il confirme que le gros du mercato est derrière les Zèbres, même s’il y aura encore des ajustements. Serein et sûr de sa façon de fonctionner, l’homme fort du Sporting est revenu sur les sujets qui fâchent dans les tribunes zébrées.

À quel point le succès contre Seraing a-t-il été un soulagement pour vous?