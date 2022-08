Le Congo, terrain d’opérations pour les pays voisins et leurs rebelles

Alors qu’il était encore chef d’état-major de l’armée rwandaise et avait dirigé les opérations durant les deux guerres du Congo (1996-97 et 1998-2002), James Kabarebe aimait répéter que le Congo représentait la « profondeur », autrement dit le recul nécessaire à toute action militaire, la possibilité de se déployer sur un terrain plus vaste que le petit pays des Mille collines. Autrement dit, c’est en territoire congolais que le Rwanda, minuscule et surpeuplé, entendait affronter ses adversaires, politiquement et militairement regroupés au lendemain du génocide des Tutsis et de l’exode des Hutus après la victoire du Front patriotique rwandais. Cette « profondeur », plusieurs pays voisins du Congo sont bien décidés à en profiter pour lancer leurs troupes, le Rwanda bien sûr, mais aussi le Burundi, qui dans le Sud-Kivu a déjà dépêché des miliciens Imbonerakure (jeunes Hutus recrutés par le régime) et vient de décider d’envoyer des troupes régulières.