L’Afsca rappelle deux produits: voici ce qu’il faut savoir

Ce vendredi, l’Agende fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a procédé à deux rappels de produits. D’abord, un produit Boni tartinable, et une salade de poulet. Voici ce qu’il faut savoir sur ces deux denrées.

D’abord, Colruyt, qui a rappelé l’article Boni Selection Martino Spread 200 g en raison de la présence non mentionnée de l’allergène soja, indique vendredi l’enseigne.

Le produit porte le numéro d’article 14331 et la date limite de consommation fixée au 27/08/2022 et a été vendu entre le 12 et le 17 août derniers.

Les clients qui l’ont acheté et qui sont allergiques ou intolérants au soja sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Le produit ne présente aucun danger pour les consommateurs ne souffrant pas d’allergie ou d’intolérance.

LINAH et la salade au poulet

L’entreprise Halal Food Market, a procédé, elle, au rappel du poulet piquant de la marque LINAH. Ce rappel intervient à la suite d’une présence possible de Listeria monocytogenes.

Ces bactéries sont susceptibles de causer la listériose, une infection grave pouvant entraîner septicémie ou une infection du système nerveux central. Chez les femmes enceintes, la maladie peut provoquer un avortement, un accouchement prématuré ou une importante infection néonatale.

L’enseigne demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Le remboursement sera effectué sur place.

Les produits en questions sont des raviers en plastique de 200g de la marque LINAH intitulé « Kip Poulet piquant 200g ». Ils ont été en vente du 17/08/2022 au 18/08/2022 et leur date limite de consommation (DLC) est le 19/09/2022. Ils comportent le numéro de lot 080822.