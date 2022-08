Ces grosses chaînes qui engloutissent les modestes vélocistes

Ils s’appellent Bike Republic ou Lucien et ils contribuent à la concentration dans la vente de vélo en Belgique, un secteur encore largement fragmenté. Un bien ?

Ne l’appelez plus IMP Bike. Ce vaste magasin de vélo, bien connu des Bruxellois, s’appelle désormais Bike Republic Evere. Il a en effet été racheté par la filiale de Colruyt Group, laquelle donne là son premier coup de pédale en terre bruxelloise avant une expansion vers le marché francophone. Uniquement présent en Flandre jusqu’alors, Bike Republic ambitionne d’atteindre à terme 50 à 60 magasins, contre 27 actuellement. Cette absorption témoigne du mouvement de concentration sur le marché belge de la vente de vélo, longtemps (et encore toujours largement) dominé par des points de vente et d’entretien indépendants. Un autre exemple ? Lucien, rachète lui aussi de petits vélocistes à tour de mollets, avec l’ambition pour sa maison mère, D’Ieteren (importateur exclusif du groupe VW en Belgique), de devenir le numéro 1 des solutions de mobilité en Belgique.