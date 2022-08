France: les parents d’un bébé décédé placés en détention pour meurtre

« Une information judiciaire a été ouverte ce jour des chefs de meurtre d’un mineur de moins de 15 ans, et de violences habituelles sur mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à 8 jours », précise la magistrate, Emmanuelle Bochenek-Puren, dans un communiqué.

Les parents d’un bébé décédé, né en juillet, ont été mis en examen vendredi du chef de « meurtre d’un mineur de moins de 15 ans » et placés en détention, a annoncé la procureure d’Orléans.

Le corps de l’enfant, un garçon, avait été découvert lundi par les pompiers et le Samu à Bray-Saint-Aignan (Loiret), selon le parquet de Montargis qui avait initialement ouvert une enquête pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans » avant de transmettre le dossier au pôle criminel d’Orléans.

Les secours avaient reçu un appel de la grand-mère qui disait « l’avoir découvert décédé dans son berceau », avait indiqué vendredi dans un communiqué le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial. L’autopsie réalisée mercredi à l’institut médico-légal de Tours a révélé « de nombreuses fractures au niveau des côtes de l’enfant, certaines anciennes, d’autres très récentes », a précisé la même source.

La marque des violences

« Des ecchymoses au niveau du cuir chevelu » ont aussi été notées par le médecin légiste qui « concluait à un décès de cause asphyxique », selon M. Abrial. « Au regard de ces éléments, il ne faisait aucun doute que le bébé avait subi des violences de la part d’une ou plusieurs personnes », a ajouté le magistrat.

Placés en garde à vue mercredi, « le père et la mère de l’enfant, âgés respectivement de 20 et 22 ans, sans profession et sans condamnation antérieure par la justice », n’ont pas reconnu être à l’origine du décès de l’enfant, selon le procureur.

« Compte tenu de la peine encourue pour ce crime, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité », le magistrat a annoncé se dessaisir du dossier au profit du procureur d’Orléans, « aux fins d’ouverture d’information criminelle ».