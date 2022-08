Basculons-nous dans une société de l’abonnement?

Difficile de passer à côté du phénomène. Popularisée par Netflix, Spotify ou plus récemment HelloFresh, l’économie de l’abonnement a connu un essor spectaculaire ces dernières années, s’immisçant peu à peu dans chaque facette de notre quotidien. Contre un versement mensuel, le consommateur peut avoir accès à tous les services possibles et imaginables : films, musique, podcasts, livraison de nourriture, jeux vidéo, vêtements… et même brosses à dents.