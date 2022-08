La Belgique sous alerte jaune: ce qu’il faut savoir sur les orages

Ensuite, le temps deviendra généralement sec à partir de l’ouest. Toutefois, l’atmosphère sera parfois brumeuse et, par endroits, quelques champs de nuages bas seront possibles. Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés en Ardenne (voire plus bas dans certaines vallées), et entre 12 et 15 degrés ailleurs. En bord de mer, les températures pourraient rester supérieures à 18 ou 19 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré d’ouest à sud-ouest ; à la côte, il sera généralement modéré d’ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest.

L’alerte concerne les provinces de Liège, Namur, Luxembourg, Brabant wallon, Anvers, Limbourg, Brabant flamand ainsi que Bruxelles. L’IRM s’attend à des averses pouvant être (très) localement intenses et orageuses, avec des cumuls pouvant dépasser les 10 litres par mètre carré en une heure.

Alerte jaune

L’alerte orage de l’IRM prévoit des orages locaux, avec de fortes pluies, de la grêle, des rafales de vent, ou des impacts de foudre, pouvant conduire à des problèmes ou des dégâts.