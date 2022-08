Un autre Diable rouge dans le championnat belge? Dedryk Boyata se rapproche du Club de Bruges

S’il semble inutile du côté du Hertha, Boyata pourrait par contre bien combler un trou du côté du champion de Belgique, Carl Hoefkens faisant face à quelques problèmes défensifs. Le montant annoncé en Allemagne est de trois millions d’euros. Nos confrères du Nieuwsblad et de Het Laatste Nieuws évoquent une somme inférieure, confirmant qu’un accord est bel et bien dans l’air entre le Diable rouge et Bruges.