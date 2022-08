Remco Evenepoel satisfait du chrono par équipes à la Vuelta: «Troisième à 14 secondes de Jumbo, c’est bien»

Evenepoel a dû se rendre au contrôle antidopage immédiatement après le contre-la-montre « Je suis satisfait », a-t-il ensuite déclaré. « Avec cette équipe, nous ne pouvions pas faire beaucoup mieux contre ces gars de Jumbo-Visma, leur poids moyen est peut-être de dix kilos supérieur au nôtre. Ils ont plus de puissance et plus d’expérience dans les jambes et cela fait la différence. Je suis très fier de tous mes coéquipiers, nous avons roulé fort. Troisième à 14 secondes de Jumbo, c’est bien. Et nous avons terminé seulement une seconde derrière INEOS. Si nous avions terminé deuxième, cela aurait été un peu douloureux, de perdre d’une telle seconde, mais maintenant cela n’a plus d’importance. Je pense que tout le monde était aussi heureux. Ce matin, beaucoup de coureurs ont probablement eu peur à cause de la pluie, mais c’est resté sec et cela donne beaucoup moins de stress. »

« Bien sûr, nous aurions aimé gagner avec l’équipe, mais ce n’était pas possible ici aujourd’hui. Alors vous devez l’accepter. Une victoire aurait été bonne pour l’équipe, mais si ce n’était pas possible, nous voulions limiter le temps perdu et cela a bien fonctionné. D’autres gars d’autres équipes sont déjà plus mal lotis. Et qu’est-ce que 14 secondes sur un tour de trois semaines ? Rien peut-être. Ne pas gagner maintenant ne donne pas non plus le stress du maillot rouge ».

Il a franchi la ligne d’arrivée en premier. « Cela a été décidé à la dernière minute lors de la réunion. Si j’étais le plus fort du groupe, alors c’était à moi de prendre les 500 derniers mètres et de rouler à toute vitesse. Et l’arrivée était étroite, vous ne pouviez pas franchir la ligne d’arrivée ensemble, donc le plus rapide devait passer en premier. Et c’est ce que j’ai fait. »