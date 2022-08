Challenger Pro League: le SL16 FC arrache un point face au Beerschot (2-2)

Six jours après avoir partagé l’enjeu face au FC Bruges (2-2), le SL16 FC disputait vendredi soir à Sclessin son premier match à domicile face au Beerschot, l’un des grands favoris au titre. Sans Nathan Ngoy, Alexandro Calut et William Balikwisha, tous les trois repris par Ronny Deila pour affronter dimanche OH Louvain avec la première équipe. S’ils ont concédé un partage, les jeunes Rouches, qui n’ont pas eu froid aux yeux et ont joué crânement leur chance, ont séduit, en première mi-temps essentiellement, en proposant un jeu de très bonne qualité, très propre et intéressant. Ils menaient d’ailleurs tout à fait logiquement au score à la mi-temps, grâce à un but inscrit par Kuavita, son deuxième en deux sorties, sur un centre parfait de Duplus. Avant cela, le Standard s’était ménagé plusieurs belles possibilités, par Brrou, Duplus mais surtout Boubou Diallo, qui n’avait pu cadrer sa reprise de la tête sur un centre de Ghalidi (19e) avant de voir son envoi filer loin au-dessus du but de Vanhamel (31e).

Emmenée par l’excellent Sacha Banse, arrivé cet été de La Gantoise, l’équipe liégeoise, terriblement enthousiaste, n’avait péché jusque-là que dans le dernier geste. Mais le Beerschot allait revenir dans le match en fin de première période pour inquiéter Poitoux sur une reprise en force de Koshi, avant d’égaliser dès le retour des vestiaires, via Seydoux. A partir de là, face à un Standard à la recherche de son second souffle, la formation anversoise, plus expérimentée, plus athlétique aussi, allait prendre l’ascendant et se créer plusieurs belles possibilités, sur un retourné de Van Den Bergh qui termina sur le haut de la barre transversale (51e) et un envoi lointain de Rigo placé juste à côté du poteau gauche de Poitoux (72e). Et alors qu’on pensait les joueurs de Joseph Laumann au bout du rouleau, Gülük, fraîchement monté au jeu, obtenait un penalty accordé pour une faute de Seydoux, qu’El Fanis transformait. Mais pas pour offrir la première victoire au SL16 FC puisque trois minutes plus tard, Abdullahi égalisait d’une reprise de la tête.