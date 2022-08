Jumbo-Visma marque déjà son territoire à la Vuelta

Jumbo-Visma n’est donc pas rassasiée. Après avoir dominé la dernière Grande Boucle, elle a déjà pris le pouvoir à la Vuelta, avec pour la plupart d’autres coureurs (sauf Kuss et Roglic). Il est vrai qu’avec des rouleurs de la trempe de Roglic, d’Affini, de Dennis et de Teunissen, elle pouvait voir venir l’opposition. Pour l’équipe qui jouait à domicile, la victoire dans ce chrono était clairement un objectif.

« Nous, on voulait surtout limiter la casse, perdre le moins de temps possible et faire le meilleur chrono », analysa de son côté Remco Evenepoel. « Si nous avions voulu gagner, il fallait venir avec Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Mattia Cattaneo mais nous avons d’autres ambitions. Je n’avais que Rémi Cavagna comme spécialiste. 14 secondes de retard, c’est même plutôt une performance ! »