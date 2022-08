Le Congo pourrait aussi être un «pays solution»

Quelle que soit la frontière vers laquelle on se tourne, le Congo, trop vaste, trop riche, trop mal défendu, a des raisons de se plaindre de ses voisins : à l’est surtout, chacun laisse ses groupes armés, ses opposants, ses trafiquants opérer librement, sans trop se soucier de les empêcher de nuire. Qu’il s’agisse du pétrole exploité par l’Angola dans des eaux territoriales congolaises ou aspiré depuis les rives ougandaises du lac Albert, du gaz extrait du lac Kivu depuis le Rwanda, des Peuls en quête de pâturages et franchissant les frontières du nord, une grande partie des ressources du Congo est aspirée par les voisins de la région tandis qu’au Nord et au Sud-Kivu, on dénombre plus de 120 groupes armés.