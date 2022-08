Euro d’athlétisme: Julien Watrin craque en vue du but Le Virtonais a fini 5e de la finale du 400 m haies, une course remportée par le champion olympique Karsten Warholm. Il n’a caché qu’il s’attendait à mieux.

Photonews

Par Philippe Vande Weyer, envoyé spécial à Munich Publié le 19/08/2022 à 23:08 Temps de lecture: 2 min

« Cette fois, j’avoue, je suis un peu déçu… » Julien Watrin n’y a pas été par quatre chemins pour étaler son état d’âme à l’issue de la finale du 400 m haies « où il y avait une ouverture ». Une 5e place en 48.98, après ses deux records de Belgique de l’été en 48.90 et 48.81, ce n’était pas pour ça qu’il était venu « surtout que je me sentais super bien et que l’échauffement avait été parfait. Mais dans une finale, il faut être dans le coup au bon moment. » La victoire est allée à l’inévitable Karsten Warholm, le champion olympique et recordman du monde, vainqueur en 47.12, devant le Français Wilfried Happio (48.56) et le Turc Yasmani Copello (48.78) qui est sorti en tête du révélateur de la photo-finish.

« Alors que j’étais moins stressé qu’hier, j’ai fait beaucoup de fautes très tôt dans la course et je m’en veux un peu », a poursuivi Watrin. « Je touche la 5e haie, j’arrive trop loin de la 6e et il y a, dès ce moment-là une perte d’énergie, je sors de ma course. J’avais envie d’y aller mais je n’y arrivais pas et c’était très frustrant. » On a cru pourtant, jusqu’à l’avant-dernière haie, qu’il avait encore abordée en deuxième position qu’il allait pouvoir rétablir la situation. « Mais je n’avais plus d’énergie. » À 30 ans, Julien Watrin ne veut pas baisser les bras. Il sait ce qu’il y a à améliorer pour l’an prochain, même s’il aurait mille fois préféré briller cette année, où tout a si bien marché tant en salle qu’en plein air… jusqu’à la dernière marche. « J’aurais aimé que tout se mette en place au bon moment. »