Seraing s’offre ses premiers points

À entendre le speaker du stade demander aux supporters de l’AS Eupen de continuer à soutenir leurs joueurs en toutes circonstances, on a vite compris toute l’importance que revêtait, pour les deux équipes, ce match avancé de la 5e journée. Un match déjà capital dans l’optique de la lutte pour le maintien qui a souri aux Sérésiens (1-3). Grâce à ce premier succès de la saison, les hommes de José Jeunechamps en ont profité pour revenir à la hauteur de leurs hôtes au classement, se donnant un peu d’air frais qui ramènera un semblant de sérénité pour au moins huit jours, avant la visite de Genk au Pairay. « Même si on avait déjà réalisé deux prestations intéressantes contre Courtrai et Charleroi, on a cette fois-ci été plus efficaces », a expliqué l’entraîneur sérésien après la rencontre. «