Alerte jaune en Belgique: des orages prévus cette nuit

En ce début de nuit, l’IRM prévoit encore des averses qui toucheront le centre et l’est du pays. Elles pourraient (très) localement être intenses et orageuses, avec des cumuls pouvant dépasser les 10 litres/m² en 1 heure.

Une perturbation quittera notre pays cette nuit par l’est. Elle sera suivie samedi et dimanche par de l’air maritime plus stable et plus frais, influencé par une faible poussée de l’anticyclone des Açores. Cette nuit, les éclaircies deviendront rapidement larges sur l’ouest avec quelques champs de nuages bas par moments.

En ce début de nuit, l’IRM prévoit encore des averses qui toucheront le centre et l’est du pays. Elles pourraient (très) localement être intenses et orageuses, avec des cumuls pouvant dépasser les 10 litres/m² en 1 heure.