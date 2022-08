La hype De Ketelaere continue en Italie: même Eddy Merckx a été interviewé!

L’arrivée de Charles De Ketelaere en Italie fait beaucoup parler ! Déjà présent dans tous les journaux de la Botte depuis qu’il a signé à l’AC, l’ancien milieu de terrain du Club de Bruges continue de faire la Une des journaux. Dernièrement, c’est la Gazzetta dello Sport qui a, de nouveau, écrit sur lui.

Sportweek, l’hebdomadaire sportif que publie le journal sportif aux pages roses, a carrément fait un spécial Charles De Ketelaere afin de tout savoir sur le jeune Belge. Au programme de cet hebdo : une interview de son premier entraîneur mais aussi, et surtout, la réaction d’Eddy Merckx. « Charles était la star au Club de Bruges. Sans aucun doute : il est bien plus complet que Saelemaekers. Il a une bonne vision, une super bonne technique, il aime mettre ses coéquipiers dans de bonnes positions pour frapper. » Avant d’ajouter : « Il me semble être un joueur altruiste, quelqu’un qui fait toujours passer l’équipe en premier. Il peut vraiment confirmer en Serie A, c’est un super transfert. »