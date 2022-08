Etats-Unis: dans l’Ouest américain, la sécheresse pourrait laisser place à des crues exceptionnelles

Une «période de précipitation significative» pourrait toucher les Etats de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, provoquant des crues exceptionnelles, tout spécialement dans les régions ravagées par les incendies, a indiqué le Service météorologique national (NWS) vendredi. Et près de 15 centimètres de précipitations attendus par endroits.

De fortes précipitations sont notamment attendues «dans le sud-est de l’Arizona et le sud-ouest du Nouveau-Mexique aujourd’hui (vendredi) et samedi», a-t-on précisé de même source. L’Ouest des Etats-Unis connaît sa 23e année de sécheresse et ces cycles sont aggravés par le changement climatique dû à l’activité humaine.